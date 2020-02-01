İstanbul'da, TIR köprü altına sıkıştı yoğunluk oluştu
Esenyurt'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 1.2.2020 14:30Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 14:45ABONE OL
Olay saat 11.00 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı.