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'da, TIR köprü altına sıkıştı yoğunluk oluştu

Esenyurt'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.2.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 14:45 ABONE OL
İstanbul'da, TIR köprü altına sıkıştı yoğunluk oluştu

Olay saat 11.00 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı.

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İstanbul'da, TIR köprü altına sıkıştı yoğunluk oluştu
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