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Esenyurt'taki cinayetin şüphelileri yakalandı

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada öldürülen Nurettin İnal'ın cinayet şüphelileri yakalandı. Olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.2.2020 14:18 ABONE OL
Esenyurt'taki cinayetin şüphelileri yakalandı

12 Ocakta Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıkmış, göğsünden yaralanan 31 yaşındaki Nurettin İnal hastanede ölmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

17 Ocakta Adem P.(41), Mahir D.(23), Seyat D.(23), Mehmet S.S.(37), Doğan P.(46), Erman K.(29) ve İbrahim S.(31)'i adreslerinde yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Adem P., Mahir D., Seyat D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Esenyurt'taki cinayetin şüphelileri yakalandı
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