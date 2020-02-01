Göynükspor’un efsane başkanı

Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı Ayşe Aydın (35), heyecan duyduğunu, amaçlarının bir dahaki sezonda 3'ncü Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Göynük Belediyespor'un geçen çarşamba günü yapılan olağan kongresinde tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçildi. Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Aydın, Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı oldu. 10 yıl önce evlendikten sonra ilçeye gelin olarak gelen Ayşe Aydın, kulübün antrenmanlarını ve futbolcularını sıkı şekilde takip etmeye başladı. Başkanlığıyla birlikte kulübün çok iyi işler başaracağına inandığını kaydeden Aydın, "Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için mutluyum. Kadın başkanla devam etmenin heyecanı futbolculara ve teknik heyete de yansımış durumda" dedi.Daha önce de futbolla yakından ilgilendiğini anlatan Ayşe Aydın, "Sonuçta artık kadının değdiği her yerde çiçekler, güller açar diyoruz. Türkiye'deki ikinci kadın başkanım. İlk kadın başkanımız Kayserispor'un başkanı Berna Hanım. Gurur verici. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır" diye konuştu. Aydın, "Sadece 3 çocuğumla değil, aynı zamanda müteahhidim, kendi kafem var, onlarla da ilgileniyorum. Öncelikle bir anneyim. Anneler asla yorulmazlar. Ben ne futbolcu çocuklarım için koştururken ne kendi çocuklarım için koştururken ne de işlerim için koştururken asla yorulmayacağımı düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. DHA

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