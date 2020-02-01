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İçi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde evdeki eski eşyaları çöpe atan M.A isimli kadın, içerisinde altın yüzük ve takıların bulunduğu çantayı da yanlışlıkla çöplerle birlikte attı. Olayın farkına varınca belediyeye başvuran kadının çantası uzun aramalar neticesinde çöp konteynerinin içerisinde bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.2.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 10:40 ABONE OL
İçi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

Yalova ilginç bir dalgınlık hikayesine ev sahipliği yaptı. Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ikamet eden M.A adlı kadın, evini temizleyerek eski ve işine yaramayan eşyaları dışarıya çıkardı. Ardından belediyeye ait bir çöp aracı gelerek çöplerle birlikte bu eski eşyaları da aldı. Ancak M.A bir süre sonra altınların içerisinde olduğu çantayı bulamayınca dalgınlıkla onu da çöpe attığını hatırladı. Bunun üzerine paniğe kapılan dalgın kadın soluğu Teşvikiye Belediyesi'nde aldı. Durumu belediye yetkililerine anlatarak yardım isteyen M.A çantası için belediye ekipleri seferber oldu.

ÇÖP KAMYONUNUN KASASINDAN ÇIKARILDI

Çöp dökülen alanlarda yapılan alanlarda çanta bulunamayınca belediyeye ait çöp konteynerlerinin kasaları boşaltıldı. Dökülen çöpler arasında ki çantayı bulan belediye çalışanı, altın dolu çantayı sahibine teslim etti. Dalgın kadın altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, belediye ekipleri de derin bir nefes aldılar.

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İçi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı
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