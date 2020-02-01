Katliam yolculuğu

İki çocuk annesi 35 yaşındaki Esma Polat, 4 ay önce Çorum'da şiddetli geçimsizlik nedeni ile eşi Birol Köse'den (40) boşandı. Genç kadın, kızı Ekin (12) ve oğlu Umut (6) ile birlikte ailesinin yaşadığı Antalya'ya yerleşti. Birol Köse, Çorum'dan gelip eşinin adresini buldu ve genç kadını rahatsız etmeye başladı. Esma Polat, eski eşi hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırttı. Ancak Birol Köse tacizlerinden vazgeçmedi ve rahatsız etmeyi sürdürdü. Antalya'ya 720 kilometre mesafedeki Çorum'dan gelen Birol Köse uzaklaştırma kararına rağmen, çocuklarını görme bahanesiyle eski eşinin Kepez ilçesindeki evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında Birol Köse, ayrıldığı eşinin başına silah dayayınca kızı Ekin Köse birinci kattaki evlerinin balkonuna çıkıp, "Babam annemi öldürüyor, yardım edin" diye bağırdı. Olayı duyan komşuları hemen polisi aradı. Bu sırada Birol Köse önce eşini ardından kızını başlarından vurdu, daha sonra silahı başına dayayıp ateş etti. 6 yaşındaki Umut ise dolaba saklanarak kurtuldu. Esma Polat olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan baba Birol Köse ve kızı da kurtarılamadı. Olay yerine gelen polisler Umut Batın'ı saklandığı dolaptan çıkarıp koruma altına aldı. Birol Köse'nin camında oğlu Umut'un isminin yazılı olduğu otomobilini evin yakınına park ettiği görüldü.Polisi arayan inşaat işçisi İlhami İtmeş, "Balkondan sadece yardım çığlığı duydum. Çocuk 'Babam annemi öldürüyor, yardım edin' dediğini duydum. Olan çocuğa oldu. İki el silah sesi duyduk. O çocuğu balkondan alabilirdik. Normal aile kavgası sandık. Olan çocuğa oldu bunun için çok büyük suçluluk duyuyorum" dedi.

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