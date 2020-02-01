Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;