Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?

Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 22:55 ABONE OL
Kendi resmi dilindeki adının anlamı Adalar olan ülke hangisidir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN