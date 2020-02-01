Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 1.2.2020 22:34Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 22:55ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;