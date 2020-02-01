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Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

'te bir kuyumcunun duvarını delerek soygun yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bir miktar altın, eldiven, maske, 2 tabanca ve şifreli kasaları açmak için özel yapıldığı belirlenen aparat ve bir miktar para ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.2.2020 17:29 ABONE OL
Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun arka duvarını deldikten sonra oksijenle kasanın bir kısmını kesen 2 şüpheli, bir miktar altın ve para aldıktan sonra kaçtı.

İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı emniyete götürüldü.

SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bir miktar altın, eldiven, maske, 2 tabanca ve şifreli kasaları açmak için özel yapıldığı belirlenen aparat ve bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı
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