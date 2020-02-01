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Mağdur işçilerden yardım

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerindan çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 156'ncı gün geride kaldı. Mağdur işçiler Elazığ merkezli meydana gelen deprem sonrasında kolları sıvadı. Yaptıkları çalışma ile depremden etkilenen bölge insanına ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı. Koliler valilik eliyle bölgeye gönderecek. İşçiler adına açıklamayı okuyan Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, bu gibi doğal afet olaylarının Türk milletinin birlik ve dayanışmasını güzel bir şekilde yansıttığını söyledi. Barış SAVAŞ
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Mağdur işçilerden yardım
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