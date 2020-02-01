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'den için son dakika ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar geliyor...

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarıları yapıldı. Şubat ayının ilk hafta sonu yaşanırken, Pazar günü plan yapmayı düşünen milyonlarca vatandaş 'Yarın hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, Pazar günü yurt genelinde yer yer bulutlu ve güneşli bir hava beklendiğini duyurdu. MGM ayrıca, İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıklarken tarih de verdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkındaki bilgiler ve önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerleri...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 19:28 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar geliyor...

İstanbul'a kar geliyor! Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Şubat ayına girmemizle beraber yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası da mevsim normallerine yaklaştı. Bu noktada, yeni ayın ilk Pazar gününü ailesi ya da arkadaşlarıyla dışarıda geçirmeyi düşünen milyonlarca vatandaş da 'Yarın hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, Pazar günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava beklendiğini duyurdu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin açıkladığı günlük tahminler arasında en dikkat çeken uyarı ise için yapıldı. Kurum, İstanbul'da beklenen kar yağışı için de tarih verdi.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı ve beş güne ilişkin sıcaklık değerleri;

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar geliyor...
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