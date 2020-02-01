Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar geliyor...

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Şubat ayına girmemizle beraber yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası da mevsim normallerine yaklaştı. Bu noktada, yeni ayın ilk Pazar gününü ailesi ya da arkadaşlarıyla dışarıda geçirmeyi düşünen milyonlarca vatandaş da 'Yarın hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, Pazar günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava beklendiğini duyurdu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin açıkladığı günlük tahminler arasında en dikkat çeken uyarı ise İstanbul için yapıldı. Kurum, İstanbul'da beklenen kar yağışı için de tarih verdi.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı ve beş güne ilişkin sıcaklık değerleri;