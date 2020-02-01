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Son dakika haberi: 'den ve birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve birçok ili ilgilendiren son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Hafta sonunu çeşitli planlar yaparak geçirmek isteyen milyonlarca vatandaş, 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Zira, yurdun Doğu kesimlerindeki kar yağışı ile Batı illerindeki sağanak yağışlar ve kuru soğuklar yapılacak planların ertelenmesine sebebiyet verebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesinden duyurdu. MGM, Cumartesi gününe dikkat çekti ve kar yağışı ile sağanak uyarılarında bulundu. Peki, İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika tahminleri...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 08:21 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 08:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için hava durumu sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika uyarısı yapıldı. Şubat ayı itibarı ile beraber sıcaklıkların ne yönde seyredeceği oldukça merak ediliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, Şubat ayının ilk haftasında beklenen sıcaklıkları duyurdu. Meteoroloji, hafta sonu plan yapacak vatandaşlar için de sağanak ve kar yağışına dikkat çekti.

İç Anadolu kar altında | Hava Durumu | Video

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MGM, hafta sonu için Cumartesi gününe dikkat çekti ve birçok ilde sağanak yağış ile kar yağışı beklendiğini açıkladı. Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için hava durumu sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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