O dönerciye plaket

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Edirne'de dükkânında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden esnafa plaket verildi. Emrah Durmaz'ın işlettiği dönercide çalışanlar, 26 Ocak'ta gelen müşterilerden bir çiftin iş yerinde çantasını unuttuğunu fark etti. Durmaz'ın haber vermesiyle gelen polis ekiplerinin gözetiminde açılan çantadan 400 bin lira çıktı. Araştırma sonucu belirlenen çantanın sahibine, para ve altınları teslim edildi. Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz ve yönetim kurulu üyeleri, Durmaz'a plaket verdi.