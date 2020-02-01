Öldüren virüslerden korunmanın yolları: Uçakta pencere kenarında oturun

KULAK, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, seyahat etmek zorunda olanlar için virüslerden korunmanın yollarını şöyle sıraladı:Kalabalık olan havalimanına uçuştan çok önce gidip uzun vakit kapalı alanda geçirmeyelim.Basit maskelerin koruyuculuğu yok, N95denilen maskeler koruyor. Etrafımızda hasta birileri varsa maske takın.Uçakta orta koltukta oturuyorsak, acil çıkışta da bir personel oturuyorsa, mesafenin en uzak olduğu yerler daha az risk oluşturuyor.Havayolu şirketlerinin, enfeksiyon riski olanları belli bir bölgeye toplamaları çok önemli.Burun spreyleri ve boğaz pastilleri koronavirüse karşı korumaz. Ama influenzaya karşı korur.Uçakta çok fazla yemek yememek, asitli gıda tüketmemek ve bol su içmek önemli.Bu virüs boğaza, farenkse, geniz bölgesine yerleşiyor. Bu nedenle virüse karşı direnci artırmak için; kola, soda gibi asitli içecekleri ve reflü yapacak gıdaları alıp burnumuz ve boğazımıza verdiğimiz isim olan mukozanın bariyerini bozmamak lazım.Seyahatte ellerimizi koltuk kenarlarına, kumandalara, ekranlara dokundurmamalıyız.Temizlenmiş olan koltukta oturun. Temizlenmediğini düşünüyorsanız uyarıp temizletin.Hiç yerinden kalkmayan ve pencere tarafında oturan yolcular daha az risk taşıyor.Uçakta nem oranı yüzde 10 civarıdır. Bu nem oranı sağlıklı değil, mukozayı döşeyen doku kuruduğu için virüslere daha açık hale geliyoruz. O yüzden bol bol su içelim, burnumuza nemlendirici krem sürelim.Uçaktaki hasta yolcunun ön ve arka koltuğundakilerin yüzde 80 civarında hasta olma riski varken, diğer yolcularda enfeksiyon riski yüzde 3.taşıyan bir kabin görevlisi çok riskli.EnfeksiyonGittiğiniz bölgede hastalıktan korunma veya tedavi ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerektiğini belirten Liv Hospital Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu şu tavsiyelerde bulundu:Gideceğiniz yerdeki hastalığın ne kadar yaygın olduğun öğrenin. Buluşma yollarını öğrenin. Tıbbi yardım için başvuracağınız yeri belirleyin.Riske uygun koruyucu ilacın yanınızda bulunduğundan emin olun.Bağışıklığınızı korumak için mevsim şartlarına uygun giyecekler alın.Uçakla yapılacak yolculuklar uzun ve kapalı ortamda bulunmayı gerektireceği için, mümkünse kara yolunu tercih edin.Toplu yaşam alanlarına girmeyin. Havalandırmanı kötü olduğu ortamlara uzak durun.Selamlaşmak için elinizi değil gözlerinizi kullanın. Mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmayın.ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan çocuklu ailelere şu önerilerde bulundu:Seyahate çıkarken yanınıza mutlaka maske alın. Uçakta çocuğunuza ve kendinize maske takın.Çocuklar seyahatteher yeri ellerler. Ellerini 20 saniye boyunca yıkayamıyorsanız, alkol içeren dezenfektanları ile temizleyin.Hapşırma, öksürme sırasında mendille ağzınızı, burnunuzu kapatın. O mendili bir poşette biriktirin. Mendiliniz yoksa kolunuzun iç kısmı ile burnunuzu kapatın.Uçakta koltuk kenarlarını ve açılan masayı alkollü mendil ile silin.Yanınızda küçük bebeğiniz varsa pusetinin üzerini hava alabilecek şekilde kapatın.Valizinizi beklerken diğer yolcularla aranızda 1 metre kadar mesafe olsun.Uzun uçak yolculuklarında uyumaya çalışın.

BUGÜN NELER OLDU