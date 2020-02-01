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‘Pişmanlığım 3 çocuğu babasız bırakmaktır’

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
‘Pişmanlığım 3 çocuğu babasız bırakmaktır’
Kadıköy'de 26 Şubat'ta çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada, öz amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü (55) silahla öldüren, bıçakla parçalara ayıran ve parçaları şehrin farklı yerlerine atan sanık Fahrettin Öztürk (32) savunmasını yaptı. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan şüpheli, "Amcam insanları ezerek bağırarak hakaret ederdi. Senelerce bunu yaşadım. Sonunda bu iş bir yerde patladı. Pişmanlığım üç çocuğu babasız bırakmaktır" dedi. Adli Tıp Kurumu'ndan maktule ait detaylı otopsi raporunun gelmesine dair yazı yazan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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‘Pişmanlığım 3 çocuğu babasız bırakmaktır’
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