‘Sayenizde hayata tutundum sizi nasıl unuturum’

Elazığ'da yıkılan binada tonlarca enkazın altında kalan ve 4 saat süren hummalı çalışmayla AFAD ekibinin kurtardığı 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek'in yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı. Çiçek, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkazından kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleriyle depremin küçük simgelerinden birisi olmuştu. Servise alınan küçük Mustafa'nın ilk ziyaretçileri ise onu enkazdan kurtaran AFAD ekibi oldu. Ziyarette, AFAD ve Çiçek ailesi zaman zaman sevinç gözyaşı döktü. Depremin şokunu hala üzerinden atamayan Mustafa, kendisini kurtaran ekibi hastane odasına girer girmez tanıdı. Özellikle kendisiyle sürekli diyalog kuran ekipteki İlami Çakmak'ı gören Mustafa, "Ağabey seni nasıl unuturum? Hayata tutunmamı sağladınız. Sizi çok seviyorum" dedi. AFAD ekibi moral ve destek verdikleri ziyaretin sonunda küçük Mustafa'dan bir an önce iyileşerek, kendilerine ziyarette bulunmasını istedi. AFAD ekibi, kurtarırken başı üşüdüğü için taktıkları ve olay yerinde kaybolan şapkayı da buldu. Ekip, şapkayı hatıra olsun diye Mustafa'ya hediye etti. Şapkayı görünce duygulanan Mustafa, "Bu şapka bana orayı hatırlatıyor. Kurtarılma anısı olarak ömrümce saklayacağım" diye konuştu. AFAD ekibinden İlami Çakmak, "Emir gerçekten çok cesaretli bir çocuktu ve güzel bir iş çıkardı" dedi. AA

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