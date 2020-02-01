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Son dakika haberi: Cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Korkunç olayda kahreden detay!

'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu. Alınan bilgiye göre vatandaşlar yerde ceset parçaları görmesi ile ekiplere haber verdi. Karayolunda akan trafik nedeniyle bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin parçalarının üzerinden araçlar geçerken Polis ekipleri cesedin 32 yaşında 'e ait olduğunu belirledi. Yaşanan korkunç olay ile ilgili incelemelerde bulunulurken parçalanmış haldeki Mehtap Ateş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşte Adana karayollarından gelen kan donduran son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.2.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Korkunç olayda kahreden detay!

Ceyhan ilçesinden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. İddialara göre arkadaşı ile birlikte seyahat etmekte olan genç kadın tuvalet ihtiyacını gidermek için otomobilden indi. Arkadaşının geri dönmemesi üzerine Murat A. İnip aramaya başladı. Çakaldere mevkiinde yoldaki ceset parçalarını görmesinin üzerine durumu polis ekiplerini bildirdi. Aynı zamanda 32 yaşındaki 'in cesedinin yanında kendisine ait kan bulaşmış fotoğrafı da ekipler tarafından bulundu. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler genç kadının parçalanmış olan cesediğini Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. İşte Adana'dan gelen korkunç son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

CESEDİ PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU!

Ajanslar tarafından aktarılan bilgiye göre Adana- Ceyhan kara yolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Trafik kazası sonucunda ve akan trafik neticesiyle parçalandığı düşünülen genç kadının cesedinin parçaları 200 metrelik alana yayılmış halde bulundu.

İşte diğer detaylar…

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Son dakika haberi: Cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Korkunç olayda kahreden detay!
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