Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Corona virüsü için yeni alarm patlak verdi! Tükeniyor... Koronavirüs belirtileri ne, bulaşıcı mı ve tedavisi bulundu mu?

haberi: Corona virüsü için yeni alarm patlak verdi! Tükeniyor... Koronavirüs belirtileri ne, bulaşıcı mı ve tedavisi bulundu mu?

Tüm dünyayı teyakkuza geçiren tehlikeli corona virüsü salgını hakkında haberleri art arda geliyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın, kontrol edilemeden bir anda yayılmıştı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Coronavirüsü son durum merak edilirken, salgının Çin dahil olmak üzere 25'ten fazla bölge ve ülkede görüldüğü doğrulandı. Öte yandan, çeşitli ülkelerden Çin'e seyahat yasağı konusunda adımlar atılırken Çin'den Türkiye'ye teşekkür edildi. Peki, bu salgın daha ne kadar sürecek, mutasyona uğradı mı? Dünyayı sarsan koronavirüs salgını belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve korunma yolları neler? Coronavirüsü hakkında son dakika bilgileri ile tedavisi, belirtileri gibi birçok merak edilen başlık haberimizde. İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 21:26 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 21:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü için yeni alarm patlak verdi! Tükeniyor... Koronavirüs belirtileri ne, bulaşıcı mı ve tedavisi bulundu mu?

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden yayılan coronavirüs salgını hakkında dakika haberleri peş peşe geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından uyarılar yapılırken, ülkeler de acil durum ilan ediyor. Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından iki gün önce "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti. Corona virüsü son durum yakından takip edilirken, salgının Çin'in 25'den fazla bölge ve ülkede görüldüğü tespit edildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu onlarca ülke, vatandaşlarını ülkeden tahliye etti. Buna karşın, çeşitli ülkelerden Çin'e yönelik seyahat yasağı konusunda adımlar atıldı.

CORONAVİRÜS İÇİN YENİ ALARM PATLAK VERMEK ÜZERE! SON DURUM NE?

Binlerce kişiyi etkileyen bu salgının tedavisi merak edilirken, dün flaş bir gelişme yaşanmıştı. Coronavirüs tedavisi kapsamında aşı tarihi verilmişti! Bugün ise uluslararası ajansların duyurduğu haberine göre, yeni bir kriz patlak vermek üzere! Peki, corona virüs belirtileri neler ve tedavisi bulundu mu? Virüs mutasyona mı uğradı ve salgın ne kadar sürecek?

İşte, son durum;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Corona virüsü için yeni alarm patlak verdi! Tükeniyor... Koronavirüs belirtileri ne, bulaşıcı mı ve tedavisi bulundu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN