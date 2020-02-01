Son dakika haberi: Corona virüsü için yeni alarm patlak verdi! Tükeniyor... Koronavirüs belirtileri ne, bulaşıcı mı ve tedavisi bulundu mu?

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden yayılan coronavirüs salgını hakkında dakika haberleri peş peşe geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından uyarılar yapılırken, ülkeler de acil durum ilan ediyor. Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından iki gün önce "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti. Corona virüsü son durum yakından takip edilirken, salgının Çin'in 25'den fazla bölge ve ülkede görüldüğü tespit edildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu onlarca ülke, vatandaşlarını ülkeden tahliye etti. Buna karşın, çeşitli ülkelerden Çin'e yönelik seyahat yasağı konusunda adımlar atıldı.

CORONAVİRÜS İÇİN YENİ ALARM PATLAK VERMEK ÜZERE! SON DURUM NE?

Binlerce kişiyi etkileyen bu salgının tedavisi merak edilirken, dün flaş bir gelişme yaşanmıştı. Coronavirüs tedavisi kapsamında aşı tarihi verilmişti! Bugün ise uluslararası ajansların duyurduğu son dakika haberine göre, yeni bir kriz patlak vermek üzere! Peki, corona virüs belirtileri neler ve tedavisi bulundu mu? Virüs mutasyona mı uğradı ve salgın ne kadar sürecek?

İşte, son durum;