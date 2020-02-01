Son Dakika Haberi: İstanbul Teknik Üniversitesi'nden flaş deprem açıklaması! "O bölgede korkutan gelişme..."

Ülkemizin aktif fay hatları üzerinde bulunması ve deprem kuşağında yer alıyor olması nedeniyle ülkemiz gerek sınır içinde gerekse sınır dışında yer alan kara ve denizlerde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalıyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8'lik depremin ardından konuyla ilgili çalışmalarda bulunan uzmanlardan son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından yaptığı çalışma ve analizlerin sonuçlarını kamuoyuna duyuran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) uzmanları yaptıkları basın toplantısıyla analiz sonuçlarındaki o detaya dikkat çekti. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) deprem uzmanlarının düzenlediği basın toplantısından son dakika detayları…