Son dakika haberi: O il için korkutan deprem uyarısı geldi! 7 büyüklüğünde deprem…

Türkiye'de birçok ilde gerçekleşen depremler vatandaşlarda da panik etkisi yarattı. Bu depremlerin en acısı ise Elazığ'da gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre 6,8 büyüklüğünde olan deprem birçok can kaybına neden olmuştu. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, son depremler sonrası İzmirlileri uyardı. Murathan, kent merkezinden 13 aktif fayın geçtiğini ifade ederek, İzmir'in depreme hazır olmadığını da belirtti. İşte son dakika haberinin detayları!

İZMİR İÇİN KORKUTAN DEPREM UYARISI! 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE…

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, "İzmir kıyı kesimleri güncel alüvyonlarla dolu bir bölge. Gevşek zeminlerdeyiz" diyerek kirik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalar;