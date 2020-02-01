Son Dakika haberi: Yeşilçam'ın acı kaybı! Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti! Ömer Dönmez kimdir, neden öldü?

Türk sinemasının bir dönem çocuk oyuncu rollerini başarıyla can veren Ömer Dönmez'in gelen son dakika haberine göre hayatını kaybetti duyuruldu. Ünlü oyuncun uzun süredir tedavi gördüğü mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan vatandaşlar gelen acı haberin ardından severek izledikleri ünlü oyuncuya ilişkin arama motorlarında yoğu olarak Ömer Dönmez kimdir, neden öldü? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ömercik filmelerinin ünlü oyuncusu Ömer Dönmez kimdir, neden öldü? İşte son dakika haberinin tüm detayları...

ÖMERCİK FİLMİ OYUNCUSU ÖMER DÖNMEZ KİMDİR? ÖMER DÖNMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'ın en önemli oyuncularından olan Ömer Dönmez'in hayatını kaybetmesiyle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;