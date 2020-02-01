Tüp Bebek skandalında mahkeme kararını verdi

İ.Z ve P.Z. çifti 2006 yılında evlendi. Çift bebek sahibi olmak istiyor fakat ne kadar isteseler de bebek sahibi olamıyorlardı. Bunun üzerine İstanbul'da Bahçeci adıyla tanınan Tüp Bebek Merkezi'ne başvuran çift, yapılan tedavi sonrası bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Bu sırada aynı merkeze başvuran S. ve P. çifti de aynı günlerde bebek sahibi olmak için tedaviye başlamıştı. Geçtiğimiz yıl çiftlere aynı günlerde embriyo aşılaması yapıldı. S. ve P. çiftinin bebeği düşünce çifte 2 ay sonra yeniden aşı uygulandı. Bu sırada İ. ve P. çiftinin bebekleri 3 aylık olmuştu. İ. ve P. çifti çocukları olacağı heyecanı ile hazırlıklara başlamış ve doğum yaklaşmıştı. Özel bir hastanede doğum kararı alan çift, 22 Şubat günü dünyaya gözlerini açan kız bebeklerine Nil ismini verdi.

DAVA AÇILMIŞTI

Genç çift, doğum sonrası ise büyük bir şok yaşamıştı. Çünkü doğan bebeğin yapılan tahlillerde kan grubu farklıydı. Yapılan DNA testinde bebeğin aileye ait olmadığı ortaya çıktı. Tespitlere göre merkez başvuran iki ailenin embriyoları karıştırılmıştı. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi sahibi Mustafa Bahçeci ve doktorlar hakkında, 'Soy bağını değiştirme, sağlık mensubunun suçu bildirmemesi suçundan' dava açılmıştı.

YARGILAMA BİTTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada dün, karar çıktı. Mahkemede son sözleri soruşan taraflardan, yanlış bebeğe 6 ay annelik yapan P.Z., '6 ay boyunca benim olmayan çocuğumu emzirdim. Sonrasında büyük bir acıyla çocuğumun bana ait olmadığını öğrendim. Öz annesine çocuğumu teslim ettim' dedi. Bahçeci ise avukatı aracılığıyla ' Olay kasıtlı değildir' dedi.

HAPİS ÇIKTI

Mahkeme, Tüp bebek merkezi sahibi Mustafa Bahçeci ve olaya karışan dört doktorun kasıtlı olarak soy bağını değiştirmediği gerekçesiyle beraatına hükmederken, 'Sağlık mesleği mensubunun suçu bildirmemesi' suçundan 6'şar ay hapse mahkûm edip, iyi hal indirimiyle 5'şer aya indirdi. Verilen ceza 5 yıl boyunca denetim altında olacak.