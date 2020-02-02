Adana’da korkunç olay! Birlikte olmak için anlaştıkları 2 arkadaşa dehşeti yaşattılar!

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Hatay'dan arkadaşı Cumali H.'yi almak için kente gelen Yusuf S., dönüş yolunda otoyolda bekleyen 2 kadını fark edip, durdu. İki arkadaş, kadınlarla 50 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştı. Bu sırada Yusuf S., kadınların, cebindeki 3 bin 315 lirasını aldığını fark etti.

Kadınlar kaçarken, Cumali H. ile Yusuf S. de peşlerine düştü. Kadınların yardımına gelen 1'i 18 yaşından küçük 2 kişi, Yusuf S. ve Cumali H.'ye cam parçasıyla saldırmak istedi. Yusuf S. ve Cumali H., bölgeden uzaklaşıp, polisi aradı.