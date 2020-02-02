Denizli'de evlenmek isteyen çiftler, akılda kalıcı olması sebebiyle tarihi fırsata çevirdiler

Denizli'de 02.02.2020 tarihinde 24 çift nikah kıydırarak, dünya evine girdi.

Tarihi unutmamak için özellikle bugünü seçtiklerini dile getiren Feray ve Mehmet Tercan çifti, "Biraz unutmamak için uyanıklık yaptık diyelim.

En baştan beri benim zaten planım buydu. Çünkü tarihin başından da başlasanız sonunda da başlasanız da sıfır iki ile bitiyor.

Bir de görebileceğimiz ilk ve son tarih yani bundan sonra böyle denk gelmesi bin yıl sonra mı oluyor artık 3 binlerde olacak buna denk gelmeyeceği için özellikle bu tarihi seçtik.

Bir de eşimin de dediği gibi biraz da uyanıklık osun diye sanırım, unutmamak için tarihi ben çok mutluyum şu anda eşime çok teşekkür ediyorum" dediler.