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Dünyaca ünlü halk ozanı ’in kızı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü halk ozanı Şatıroğlu'nun en büyük kızı , 85 yaşında Ankara'da kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti. Ahmet ve Gülizar çiftinin çocuğu olarak, Şarkışla, Sivas'da dünyaya gelen Aşık Veysel’de akciğer kanserinden hayatını kaybetmişti. Aşık Veysel’in kızının ölüm haberi ise sevenlerini derinden etkiledi. Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, sosyal medya hesabından duyurdu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.2.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 12:04 ABONE OL
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in kızı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında Ankara'da kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.
Şatıroğlu ailesini ve sevenlerini üzen ölüm haberini Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, sosyal medya hesabından duyurdu.

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Zehra Başer'in cenazesinin yarın saat 23.00'da Ankara'da bulunan dernek binasından kaldırılarak, Sivrialan köyüne getirileceği öğrenildi. Cenaze, sabah saat 09.00'da yapılan törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

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Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in kızı hayatını kaybetti
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