‘Ayın Biri Kilisesi’ne ziyaretçi akını

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'daki Fatih Hacı Kadın mahallesinde bulunan ve halk arasında "Ayın Biri Kilisesi" olarak bilinen kilise şubatın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu. Rivayete göre, her ayın birinde edilen duaların kabul olduğu kiliseye gelenler sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Uzun bekleyişin ardından içeriye girenler, anahtar alıp dileklerini diledi. Dileklerini dileyenler yaktıkları mumların ardından kiliseden ayrıldı. Kiliseye ilk defa gelen Oya Bozdağan, "Bir anahtar almak üzere dileklerimiz var. Bir dilekte bulunup anahtarımızı alacağız. Kilisenin içi çok güzelmiş kiliseyi görmeye geliyoruz" derken, her ayın biri gelmeye çalıştığını söyleyen Barkın Kızılkaplan ise, "İlk defa bu kadar yoğun kuyruğa girdim" diye konuştu.