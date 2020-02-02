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Boşandığı eşinin bıçakladığı koca: Ceza almasını istemiyorum

'nın Osmangazi ilçesinde bir süre önce boşandığı Burhan Eyüpoğlu’nu (61)  para anlaşmazlığı yüzünden bıçakladığı iddiasıyla hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılan Nil G. (55), yaralamayı hatırlamadığını dile getirirken, bıçaklanan eski koca Eyüpoğlu ise, “Ceza almasını istemiyorum” dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.2.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 17:01 ABONE OL
Boşandığı eşinin bıçakladığı koca: Ceza almasını istemiyorum

Olay, 'nın merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde geçtiğimiz Ağustos ayında meydana geldi. Nil G., bir süre önce boşandığı terzi Burhan Eyüpoğlu ile konuşmak için, iş yerine gitti. Burada iddiaya göre, para anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında G., yanında getirdiği bıçakla Burhan Eyüpoğlu'nu sırtından bıçakladı. Panikle iş yerinden çıkan Eyüpoğlu, yaklaşık 20 metre gittikten sonra yere yığıldı. Çevre esnafın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burhan Eyüpoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nil G., hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Boşandığı eşinin bıçakladığı koca: Ceza almasını istemiyorum
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