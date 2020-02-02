Çığ felaketinde kaybolan işçiden acı haber

BUGÜN NELER OLDU

Kar yağışı ve dondurucu soğuk, Doğu Anadolu'da yaşamı zorlaştırıyor. Bölgede 2 bin 25 köy yolu kapandı. Hakkâri Yüksekova merkezinde kar kalınlığı bir metreyi aştı. Önceki gün kapanan Erzurum-Bingöl ve Kayseri-Malatya yolları, dün sabah açılabildi. Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle kapanan Elbistan-Nurhak yolunda mahsur kalan 100 kişi, 6 saat sonra kurtarıldı. Erzincan'da mezrada rahatsızlanan ve kanaması olduğu öğrenilen Dursun Ağaç ile Bitlis Güroymak'ta şeker hastası Ayşe Ertuğrul zorlu operasyonlarla hastaneye götürüldü. Erzurum İspir'de su arızasını gidermek için 4 arkadaşıyla gittiği Gıznut Dağı'nda çığın altında kalan 3 çocuk babası Nevzat Bozdoğan'ın cansız bedenine 9 saat sonra ulaşıldı. İspir'de karda kayarak şarampole düşen otomobilde sıkışan Sema Bilginer, donmak üzereyken kurtarıldı. Bingöl Solhan'da ise korucu Yüksel Arlı (42) cep telefonunun sinyalinin çektiği yüksek alana çıkmaya çalışırken çığ altında kaldı. Ekipler kurtarma çalışması başlattı.