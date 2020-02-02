Corona virüsü Türkiye’de geldi mi? Koronavirüsü nasıl bulaşır, aşısı var mı? İşte virüs hakkında merak edilenler

Corona virüsü Türkiye'de var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan virüs tehlike saçmaya devam ediyor. Hem ülkemizde hem dünyada büyük korku oluşturan corona virüsü belirtileri araştırılıyor. İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüsler solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkiliyor. Kısa sürede yayılan korononavirüs ilk belirtileri genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde oluyor. Tanı, otopsi haricinde kesin olarak konulamaz. Çin dışında Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kanada, Rusya, İngiltere, Vietnam, Kamboçya, Hindistan gibi ülkelerde ortaya çıkan virüs Türkiye için tehdit oluşturuyor. Peki (Corona) Koronavirüs nasıl bulaşır, aşısı var mı? Corona virüsü Türkiye'ye sıçradı mı?