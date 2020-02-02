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virüsü ’de geldi mi? Koronavirüsü nasıl bulaşır, aşısı var mı? İşte virüs hakkında merak edilenler

Dünya gündemini sarsan virüsü tehlike saçmaya devam ederken salgın hastalık yayılmayı sürdürüyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan belirtileriyle adeta ölüme götüren hastalığın tedavi yöntemleri araştırılıyor. Şu ana kadar 304 vatandaşın ölümüne sebep olan koronavirüsünün bulaşıcı olması ise tehlike saçıyor. Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor. Kuşlar ve memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. Virüs Çin dışında Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Tayvan‘a da sıçradı. Peki Corona virüsü ’de var mı? ( nasıl bulaşır, aşısı var mı?

Giriş Tarihi: 2.2.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 12:06 ABONE OL
Corona virüsü Türkiye’de geldi mi? Koronavirüsü nasıl bulaşır, aşısı var mı? İşte virüs hakkında merak edilenler

virüsü 'de var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan virüs tehlike saçmaya devam ediyor. Hem ülkemizde hem dünyada büyük korku oluşturan araştırılıyor. İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüsler solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkiliyor. Kısa sürede yayılan korononavirüs ilk belirtileri genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde oluyor. Tanı, otopsi haricinde kesin olarak konulamaz. Çin dışında Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kanada, Rusya, İngiltere, Vietnam, Kamboçya, Hindistan gibi ülkelerde ortaya çıkan virüs Türkiye için tehdit oluşturuyor. Peki ( nasıl bulaşır, aşısı var mı? 'ye sıçradı mı?

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Corona virüsü Türkiye’de geldi mi? Koronavirüsü nasıl bulaşır, aşısı var mı? İşte virüs hakkında merak edilenler
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