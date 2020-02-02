Corona virüsünün insanlara yarasa çorbasından bulaştığı iddiası doğru mu?

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüsü sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 kişide hastalık tespit edildi. Virüs 100'den fazla insanın can kaybına sebep olurken uzmanlar, virüsün farklı ülkelere yayılmasından korkuyor. Corona virüsünün ortaya çıkışı yarasa çorbası olduğuna yönelik birtakım iddialar bulunuyor. Bunun yanı sıra Vuhan'da bir yılandan bulaştığı ve yılanın yaşadığı suda füze kalıntıları bulunduğu da ortaya atılan iddialar arasında. Virüsün Tibet'e sıçramış olması yaşanan endişenin artmasına sebep oldu. Çin Futbol Federasyonu, son dakika haberi olarak futbol ligine belirsiz süre boyunca ara verildiği açıkladı. Google Çin'deki tüm ofislerini geçici olarak kapatma kararı alırken pek çok havayolu firması Çin uçuşlarını askıya aldı.

Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde 100'den fazla insanın hayatına mal olan corona virüsü, her geçen gün daha fazla endişe yaratmaya devam ediyor. Ülkemizde de Çin'deki son durum hakkındaki son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Virüsün yayılma ihtimalinden endişe duyan vatandaşlar, korona virüsü bulaştığı iddia edilen hastaların nöbet videolarının sosyal medyada paylaşılması yaşanan endişenin artmasına sebep oldu. Peki virüs nasıl ortaya çıktı? Yarasa çorbasından yayıldığı doğru mu? İşte corona virüsü hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluk payı ve konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

VİRÜS BİR TÜR YILANDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR

Bilim adamları, bir tür yılanın Wuhan korona virüsünün gerçek kaynağı olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, diğer bulaşıcı hastalık uzmanları, nihai virüs kaynağının yarasa olma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

İşte Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri…