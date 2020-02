Efe’nin ağlatan mektubu

Elazığ'da Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle Türkiye tek yürek olurken, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Efe Şenol Can Elmacı, babasının depremzedelere gönderdiği domates kasasına, duygulandıran bir mektup ve içinde 50 lira olan kumbarasını bıraktı. "Merhaba adım Efe Şenol Can Elmacı. Babam, annem ve ben size iki kasa domates göndermek isityoruz. Geçmiş olsun. Sizi çok seviyoruz" şeklindeki mektubu okuyan depremzedeler gözyaşlarını tutamadı. Elazığ Sivrice merkezli yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılıyor. Depremin ardından Türkiye yardım için tek yürek oldu. Evlerine giremeyen vatandaşlara yardımlar devam ederken, Antalya'dan Elazığ'a yardım amacıyla gönderilen sebze kasasından çıkan 9 yaşındaki Efe Şenol Can Elmacı'nın mektubu ve kumbara tüm Türkiye'ye duygulandırdı.







KUMBARASINI DA KOYDU

Antalya Kaş ilçesinde domates üreticiliği yapan Turgut Elmacı, oğlunun depremzedeler için mektup yazdığını belirterek, "9 yaşındaki oğlum Efe Şenol Can Elmacı, duygularını anlatan bir mektup yazdığını söyledi. Bu mektup ve kumbarasında biriken 50 lirayı da göndermek istedi. Domates kasalarının içine mektup ve kumbarayı koyup depremzedelere gönderdik. Mektup ve kumbara kasasının gittiği aileyle de görüştük. Böyle günlerde birlik ve beraberliğimizi göstermeliyiz. Millet olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Allah bir daha milletimize böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.







ANNENİN GÖZYAŞLARI

Efe'nin gönderdiği mektubu tesadüfen bulup, okuduklarını belirten depremzede Muhammed Karataş, "Yaşanan depremde evimiz hasar gördü. Mahalleye gelen yardım aracından annem bir kasa domates aldı. Komşulara da dağıtmak üzere domatesleri poşetlere yerleştirirken, anne mektup ve kumbarayı buldu. Eve getirdi. Açtık, Efe'nin bizleri ağlatan mektubuyla karşılaştık. Annem gözyaşlarını tutamadı. Efe'nin mektubu yaşadığımız acılarımızı bir nebze olsa da hafifletti" dedi. Anne Hamiyet Karataş ise şunları söyledi: "Mektubu okuyunca gözyaşlarımı tutamadım. Küçük bir çocuk, daha 9 yaşında bizim acılarımıza ortak oldu. O'nu Elazığ'da misafir etmek istiyorum."

