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Eski eşe 100 bin dolarlık dava

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Yaşam
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Eski eşe 100 bin dolarlık dava
Eski model, sunucu Ebru Şallı ile evlenen iş adamı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam'a boşanma protokolüne aykırı davrandığı iddiasıyla 100 bin dolarlık cezai şart istemli dava açtı. Eski eşinin hakaret, tehdit ve şantaj suçlarını da işlediğini öne süren Akkuş, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Gonca Sağlam boşanma protokolüne aykırı davranması halinde 100 bin dolar cezai şart parasını ödemeyi taahhüt etmişti. Protokolü ihlal eden Sağlam'ın, Akkuş'un onur ve itibarını sarstığı ifade edildi.
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Eski eşe 100 bin dolarlık dava
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