Hayat normale dönüyor

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası günlük hayat normalleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunarak yaraların en kısa sürede sarılması talimatını verdiği deprem bölgesindeki çalışmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın yardımlaşma için destek sunduğu kentte AFAD koordinasyonunda kamu ve sivil toplum kuruluşları, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 24 saat yoğun çaba gösteriyor. Mustafa Paşa ve Sürsürü mahalleleri ile Sivirce ve köylerde yıkılan binaların enkaz kaldırma ile ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Aradan geçen bir haftada yüzlerce kez artçı depremlerle sarsılan Elazığlılar, yaşadıkları büyük şoku yavaş yavaş üzerinden atıyor.Depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin büyük bölümü kriz merkezince arasında otel, okul, cami, yurt, cemevi ile spor salonlarının yer aldığı mekânlar ile Kültür Park'ta oluşturulan çadırkente yerleştirildi. 15 bini aşkın yatak ve battaniye dağıtılan, ardından Kızılay ekiplerince üç öğün sıcak yemek verilen depremzedelerin çocukları için de sosyal aktiviteler düzenleniyor.

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