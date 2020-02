İshale ne iyi gelir? Bebeklerde ve yetişkinlerde ishale iyi gelen besinler nelerdir?

İshal, yaygın bir sağlık sorunudur ve kimi zaman bir hastalık belirtisi olarak, kimiz zamanda yediğimiz bir şey nedeniyle bu rahatsızlık ile karşılaşabiliriz. Bu sorun ile başa çıkmak zorunda kalanlar, 'İshal nasıl geçer?' sorusunun yanıtını araştırıyor ve ishali kesen yiyecekleri merak ediyor. İshal, genelde tedavi edilmeden birkaç gün içinde iyileşmektedir. Kendini daha iyi hissedene kadar dinlen, yeterince sıvı için ve ne yediğinize dikkat edin.

İSHALE NE İYİ GELİR?

Vücudunuz lavaboya her gittiğinizde su kaybediyor. Çok fazla kaybederseniz, susuz kalmaya başlayabilirsiniz. Sıvı almaya devam etmek önemlidir.

Sulu kalmak için gün boyunca berrak sıvılar - su, et suyu veya meyve suyu - için. Hastayken günde yaklaşık 2-3 litre (8-12 bardak) almayı deneyin. Yemek yerken değil, öğün aralarında küçük miktarlarda yudumlayabilirsiniz. Doktorunuz, ishal olduğunda vücudunuzun kaybettiği tuz, potasyum ve diğer elektrolitlerin yerini almak için bir spor içeceği önerebilir. Ayrıca bulantı varsa, sıvıları yavaşça yudumlayın.

İshali tedavi etmek için en uygun yiyecek grubu yoktur ve doktorlar artık uzun süredir önerilen Muz, Pirinç (beyaz), Elma Püresi ve Tostu tavsiye etmemektedir. Her ne kadar yüzde yüz ishali kesemese de, tüm bu yiyecekler hala geçerli seçeneklerdir.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER

Patates

Pürüzsüz fıstık ezmesi

Derisiz tavuk veya hindi

yoğurt

İshal veya gazı daha da kötüleştirebilecek gıdalardan kaçının, örneğin:

Yağlı veya kızarmış yiyecekler

Çiğ meyve ve sebzeler

Baharatlı yiyecekler

Kahve ve soda gibi kafeinli içecekler

Fasulye

Lahana

İSHAL TEDAVİSİ

Çoğu zaman ishalin tedavi edilmesi gerekmez. Ancak bazı reçetesiz satılan ilaçlar daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

İki tür ilaç, ishali farklı şekillerde rahatlatır:

Loperamid (Imodyum), vücudunuzun daha fazla sıvı emmesini sağlayan bağırsaklarınızdaki gıdanın hareketini yavaşlatır.

Bizmut subsalisilat (Kaopectate, Pepto-Bismol), sıvının sindirim sisteminizden geçişini dengeler.

Paket üzerindeki talimatları okuyun. Bu ilaçların ne kadarını ve ne zaman alınacağını görün. Etiketin önerdiğinden daha fazlasını almayın - ilacın daha iyi veya daha hızlı çalışmasını sağlamaz. Ve aynı anda bu ilaçların birden fazlasını almayın. Kanlı dışkı veya ateşi olan hastalarda reçetesiz ishal ilaçları önerilmemektedir.

Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzu veya eczacınızdan tavsiye alın. Çocuklara Kaopectate veya Pepto-Bismol vermeyin - tehlikeli sağlık sorunlarına neden olabilir.