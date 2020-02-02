İstanbul’da 8 okula yıkım kararı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Valiliği Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime ara verilmiş olan 8 okulun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Yıkılacak okulların listesi ise şöyle açıklandı: "Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok), Eyüpsultan Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Küçükçekmece Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu, Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Silivri Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina), Silivri Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı." Açıklamada Küçükçekmece Söğütlüçeşme Ortaokulu ve Fatih Çapa Fen Lisesi Kız Yurdunda ise "güçlendirme çalışması yapılmasına" karar verildiği ve proje yapımları devam ettiği belirtildi. 14 okulda ise "İleri Tetkik Çalışmaları"nın devam ettiği ifade edildi.