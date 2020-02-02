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'da dehşet görüntüleri! Kurşun yağmuruna tuttular

'da hayretler içinde bırakan görüntüler! Sokağı kurşun yağmuruna tuttular. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Sancaktepe'de maskeli 4 kişi, bir süre bekledikleri sokağa gelen otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Film sahnelerini aratmayan saldırı anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 2.2.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 12:02 ABONE OL
İstanbul'da dehşet görüntüleri! Kurşun yağmuruna tuttular

Olay, Aralık ayında Sancaktepe'de meydana geldi. İçinde maskeli 4 kişinin bulunduğu plakasız bir otomobil sokağa geldi.

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İstanbul'da dehşet görüntüleri! Kurşun yağmuruna tuttular
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