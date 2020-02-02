İstanbul'da dehşet görüntüleri! Kurşun yağmuruna tuttular
İstanbul'da hayretler içinde bırakan görüntüler! Sokağı kurşun yağmuruna tuttular. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Sancaktepe'de maskeli 4 kişi, bir süre bekledikleri sokağa gelen otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Film sahnelerini aratmayan saldırı anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 2.2.2020 11:57Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 12:02ABONE OL
Olay, Aralık ayında Sancaktepe'de meydana geldi. İçinde maskeli 4 kişinin bulunduğu plakasız bir otomobil sokağa geldi.