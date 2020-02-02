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İzmir'de hissedilen Manisa depreminin ardından ünlü uzmanın açıklamaları akıllara geldi! Şükrü Ersoy...

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen son depremlerin ardından uzmanlar, Türkiye fay hatları ve risk haritası hakkında son dakika açıklamalarında bulunmaya devam ediyor. Son olarak Manisa’da meydana gelen ve İzmir’de hissedilen deprem ve öncesinde can kaybına sebep olarak tüm Türkiye’yi yasa boğan Elazığ depreminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy son durumu değerlendirdi. Ersoy, Elazığ ve Manisa’nın aksine farklı bir ile dikkat çekti. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklaması…

Giriş Tarihi: 2.2.2020 12:38 ABONE OL
İzmir'de hissedilen Manisa depreminin ardından ünlü uzmanın açıklamaları akıllara geldi! Şükrü Ersoy...

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen son depremler paniğe yol açtı. konusunda oluşan tedirginlik, uzmanların depremle alakalı son dakika açıklamalarının yakından takip edilmesine yol açıyor. Son olarak dün gece Manisa'da gerçekleşen ve İzmir'de hissedilen saat 03:23'te 4.6, 06.25'te 4 büyüklüğünde; 03.57'de ise İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntıların ardından deprem uzmanlarının açıklamaları merak ediliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı bir canlı yayında konuya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, Manisa ve Elazığ illerimizin aksine farklı bir ilimiz için uyarılarda bulunmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin ve ilimizin çok aktif olduğunu söyledi ve 6.5 şiddetinde bir depremin görülebileceğini belirtti.

İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamasının öne çıkan kısımları;

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İzmir'de hissedilen Manisa depreminin ardından ünlü uzmanın açıklamaları akıllara geldi! Şükrü Ersoy...
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