İzmir'de hissedilen Manisa depreminin ardından ünlü uzmanın açıklamaları akıllara geldi! Şükrü Ersoy...

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen son depremler paniğe yol açtı. Deprem konusunda oluşan tedirginlik, uzmanların depremle alakalı son dakika açıklamalarının yakından takip edilmesine yol açıyor. Son olarak dün gece Manisa'da gerçekleşen ve İzmir'de hissedilen saat 03:23'te 4.6, 06.25'te 4 büyüklüğünde; 03.57'de ise İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntıların ardından deprem uzmanlarının açıklamaları merak ediliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı bir canlı yayında konuya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, Manisa ve Elazığ illerimizin aksine farklı bir ilimiz için uyarılarda bulunmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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İZMİR İÇİN UYARMIŞTI

Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin ve ilimizin çok aktif olduğunu söyledi ve 6.5 şiddetinde bir depremin görülebileceğini belirtti.

İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamasının öne çıkan kısımları;