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Konsomatris aşkı kanlı bitti

Konsomatris Irmak Kravishvili’yi öldüren iki zanlı tutuklandı. Zanlılardan birinin Kravishvili’ye âşık olduğu, parası bitince masasına oturamadığı için gurur yaptığı ifade edildi

Ali ALTUNDAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Konsomatris aşkı kanlı bitti
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan bir gece kulübünden çıkan 3 konsomatrisin bulunduğu otomobili kurşunlayarak Gürcistan uyruklu Irmak Kravishvili'yi (53) öldüren, Aslı A. (37) ve Yıldız Ö.'yü (28) de ağır yaralayan Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) jandarma tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakaladı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki arkadaş mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılarından Gazi K.'nin konsomatrislerden Irmak Kravishvili'ye aşık olduğu, ancak parası bittiği için Kravishvili'nin masasına oturmadığı ortaya çıktı. Bu durumu gururuna yediremeyen Gazi K.'nin, gece kulübünden ayrılarak arkadaşı Atakan B. ile birlikte konsomatrislere pusu kurduğu ve evlerine giderken otomobili kurşun yağmuruna tuttukları belirlendi.
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Konsomatris aşkı kanlı bitti
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