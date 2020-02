Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19.bölümde neler oldu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19.bölümü ardından 20.bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin iddialı dizisi her Cumartesi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde ise Kuzey, sonunda Yaşar'ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Heyecan dolu son bölümün ardından '' Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19.bölüm tamamı izle'' şeklinde araştırmalar başladı. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 19.bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20.bölüm fragmanında neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 20.BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 20. Bölüm Fragmanı yayında. Kuzey ve Sefer'in "This is Ordu!" kurbanları bu kez Emin ve Osman olurken, kız isteme hazırlıkları başlıyor. Pembe'nin evlenme teklifi aldığı, Kuzey'in Yıldız'ı istemeye gittiği, Yıldız'ın ise heyecanını gizleyemediği eğlenceli tanıtımda iki aşık birbirlerini gördükleri an büyüleniyor.Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm (8 Şubat 2020 Cumartesi) 1. Fragman

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 19.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, sonunda Yaşar'ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabi ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsatı çevirmeyi bilmiştir. Yaşar'ın aklına bile gelmeyen, başına gelmiştir.

Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey- Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey'in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu'nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey'le Yıldız'ı değil, Kamer'le Poyraz'ı da kapsamaktadır. Şeref ve Yaşar, artık tüm aşıkların düşmanıdır.

Aşkına set çekilen yalnızca onlar değildir. Kuzey'in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey'in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar, ne Kuzey'in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.

Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.