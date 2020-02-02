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Son dakika: Peş peşe depremler! 'da 4,0 büyüklüğünde

Son dakika haberi! Ege'den peş peşe haberleri geliyor! 'nın Kırkağaç ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.2.2020 06:54 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 08:57 ABONE OL
Son dakika: Peş peşe depremler! Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Akhisar İlçesi'nde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6'lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ilçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedildiği öğrenilirken, henüz can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı açıklanmadı.

Öte yandan depremin Manisa merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Akhisar'daki 4.6'lık depremin ardından ilçede AFAD'a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

BİR DEPREM DE İSTANBUL SİLİVRİ AÇIKLARINDA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 03.57'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Silivri açıkları, büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

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Son dakika: Peş peşe depremler! Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem
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