Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Yeni hafta ile birlikte İstanbul'da kar yağışı görülecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları geldi. Şubat ayının ilk hafta sonu geride kalırken, yarın itibarı ile okullar da açılacak. Tam bu noktada, gerek çocuklarını okullara bırakacak olan veliler, gerekse işlerine gidecek olan milyonlarca vatandaş 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. MGM, beş günlük tahmin raporunu açıklarken bu hafta yurdun büyük bir kesiminde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı görüleceğini bildirdi. Meteoroloji ayrıca, rüzgarın da şiddetli olacağını duyurdu ve vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, yayımladığı son tahmin raporunda İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyururken tarih de verdi. İşte, haritalı tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkındaki bilgiler;