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'den için son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde yeni haftaya ilişkin son dakika ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Okulların açılmasına paralel olarak hafta başında işlerine gidecek olan milyonlarca vatandaş 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu ve için flaş kar yağışı uyarısında bulundu. MGM ayrıca, yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını da bildirdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, beş günlük tahmin raporu ile birlikte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 2.2.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 19:45 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Yeni hafta ile birlikte İstanbul'da kar yağışı görülecek! Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve kar yağışı uyarıları geldi. Şubat ayının ilk hafta sonu geride kalırken, yarın itibarı ile okullar da açılacak. Tam bu noktada, gerek çocuklarını okullara bırakacak olan veliler, gerekse işlerine gidecek olan milyonlarca vatandaş 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. MGM, beş günlük tahmin raporunu açıklarken bu hafta yurdun büyük bir kesiminde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı görüleceğini bildirdi. Meteoroloji ayrıca, rüzgarın da şiddetli olacağını duyurdu ve vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, yayımladığı son tahmin raporunda 'da kar yağışı beklendiğini duyururken tarih de verdi. İşte, haritalı tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları hakkındaki bilgiler;

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
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