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’den için kar yağışı ve uyarısı geldi! İstanbul’a kar geliyor

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınlarken, için kar yağışı uyarısında bulundu. Şubat ayının ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanırken, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni hafta raporu ile önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini paylaşırken, İstanbul için de kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkındaki bilgiler ve önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerleri...

Giriş Tarihi: 2.2.2020 09:54 ABONE OL
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar geliyor

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, için kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni ayın ilk Pazar gününü arkadaşları, ailesi ile dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak?' aratmasını yapıyor. Önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak paylaşan MGM ise, yeni haftada İstanbul'da kar yağışı beklendiğini belirtti. Öte yandan MGM, Pazar günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklendiğini duyurdu. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte yanıtı…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU!

Meteoroloji'nin açıkladığı günlük tahminler arasında en dikkat çeken uyarı ise İstanbul için yapıldı. Kurum, İstanbul'da beklenen kar yağışı için de tarih verdi.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı ve beş güne ilişkin sıcaklık değerleri;

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Meteoroloji’den İstanbul için son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar geliyor
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