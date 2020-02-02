Meteoroloji’den İstanbul için son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni ayın ilk Pazar gününü arkadaşları, ailesi ile dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak?' aratmasını yapıyor. Önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak paylaşan MGM ise, yeni haftada İstanbul'da kar yağışı beklendiğini belirtti. Öte yandan MGM, Pazar günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklendiğini duyurdu. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte yanıtı…

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU!

Meteoroloji'nin açıkladığı günlük tahminler arasında en dikkat çeken uyarı ise İstanbul için yapıldı. Kurum, İstanbul'da beklenen kar yağışı için de tarih verdi.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı ve beş güne ilişkin sıcaklık değerleri;