Metro Market çalışma ve mesai saatleri 2020: Metro Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Dünyanın en büyük toptancı marketlerinden bir tanesi olup merkez ofisi Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan Metro Market'in 2020 güncel çalışma saatleri merak ediliyor. 1990 yılından itibaren ülkemizde hizmet veren Metro Market'in açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Metro Market saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularının yanıtlarını araştırıyor. Çok sayıda ürünü raflarında barındıran ve müşterilerine her aradıklarına bulduğu bir alışveriş deneyimi yaşatan Metro marketlerini tercih edenlerin merak ettikleri "Metro saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularını yanıtladık. İşte öğle arası ve resmi tatil günleri ile birlikte Metro Market açılış ve kapanış saati…

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2020 Metro Market mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, Metro Market şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

METRO MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Çok sayıda şubesi bulunan ve cazip fırsatlarıyla çok sayıda müşteriye hizmet veren Metro Market, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ürün çeşitliliği açısından da oldukça cazip fırsatlar barındıran Metro Market şubelerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

METRO MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 08:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren Metro market şubelerinin sabah açılış saati 08:00'dır.

METRO MARKET ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Metro Market şubelerinde öğle arası verilmez. Sabah 08:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Metro Market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

METRO MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:30

Metro Market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 08:00'da açılan şubeler akşam 21:30'da kapanır.

METRO MARKET RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Metro Market şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

METRO MARKET İLETİŞİM BİLGİLERİ 2020

Metro Market müşteri hizmetlerine 444 50 40 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.