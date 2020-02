Şoke eden savunma! Eşinin yüzündeki ısırık izleri için...

Altı yıl önce Diğba T. (27), Cemal Yiğit T. ile evlenip Tokat'a yerleşti. Alkol ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Celal Yiğit T., eşine şiddet uygulamaya başladı. Aynı yıl 22 Ekim'de gezmek için Amasya'ya gittiklerini kaydeden Diğba T., "Eşimle alkol almıştık. Kendime geldiğimde vücudumun belirli yerlerinde ısırık ve morarma izleri vardı. Eşimin tehditlerinden korktuğum için müracaatta bulunmadım" dedi.

Aldatıldığını öğrenmesi üzerine şiddetin arttığını anlatan Diğba T., 4 Aralık günü alınan ifadesinde şunları söyledi:

"Bu konuyu konuşmak istedim. Ancak alkolün etkisiyle bir haftadır her gün fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Eşimin ailesi ile görüştüm. Alkol tedavisi için eşimi ikna edeceklerini söyledi. Ancak eşim hala şiddetine devam ediyor. Bana 'Ortadan yok olursun. Ben yanarsam, seni de yakarım. Kimsesizsin. Annen, baban yok. Ailem her şeyi örtbas eder. Sen bir pisliksin. İşe yaramıyorsun. İstediğim her şeyi sana yaparım' diye tehditlerde bulundu."

'MÜVEKKİLİMDE DE VAR'

Polis eşliğinde Tokat'tan çıkarılan Diğba T., Düzce 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Cemal Yiğit T.'nin avukatları İlhami Haykır, Yasin Karaca ve Ziya Sürün tarafından gönderilen yanıtta, saldırgan eşin alkol kullandığı kabul edilirken "Ancak alkol kullanımının tamamı eşiyle girdiği ortamlardadır. Uyuşturucu kullandığı iddiası hayal ürünüdür" denildi.

Diğba T.'nin dövülmediği iddia edilerek, şöyle devam edildi:

"Eğlendikten sonra otele gittikleri sırada davacının yüzü üzerine düşmesi neticesinde basit bir şekilde yaralandığı doğrudur. Isırık izlerine ilişkin iddia kötü niyetlidir. Bu durum şiddet maksatlı olmayıp iki tarafın rızasıyla olan bir durumdur. Aynı ısırık izleri o tarihlerde müvekkilimde de vardır."

500 BİN TL TAZMİNAT

Avukatlar, Diğba T.'nin yüzü ve vücudunun morluklar içerisinde görünen fotoğraflarının ise sahte olduğunu ve kadının psikolojik sorunlarının bulunduğunu ileri sürdü. Evliliğin psikolojik yönden çöktüğünü savunan avukatlar, boşanma davasının reddini savundu.

Avukatlar, "Her ne kadar bu tazminat, yaşadığı sarsıntıyı bertaraf edemeyecek olsa da kişilik hakkında saldırı sonucu zarar gören müvekkilimin bir nebze tatmin edilip tesilli bulması için" Diğba T.'den 250 bin TL manevi tazminat istedi. Ayrıca "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına kusurlu hareketleriyle sebep olduğu" gerekçesiyle 250 bin TL maddi tazminat talep etti. (Hürriyet)