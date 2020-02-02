Son dakika haberi: Elazığ depremi sırasında beliren esrarengiz ışığın sırrı çözüldü!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, akıllarda soru işareti oluşturan 'gizemli ışık' hakkında da çok önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Bilindiği gibi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'esrarengiz bir ışık' görülmüş ve iş yeri kameralarına yansımıştı. Sosyal medyada da oldukça tartışılan bu olayın cevabı ise bulunamamıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, konuya yönelik flaş açıklamalarda bulundu ve ışığın neden oluştuğunu detayları ile anlattı.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı...