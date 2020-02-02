SON DAKİKA! Manisa’da bir deprem daha! İzmir ve İstanbul’da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Manisa Kırkağaç'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Saatler 14.36'yı gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde olurken, depremde can ve mal kaybı olup olunmadığı henüz bilinmiyor. Haberimizin içerisinden Manisa depremine ilişkin ayrıntıları bulabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MANİSA'DA BİR DEPREM DAHA! İSTANBUL VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ! KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Haberimizin içerisinden Manisa depremine ilişkin ayrıntıları bulabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz...