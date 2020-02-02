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Haberi: ’da korkutan ! ve ’dan Manisa deprem açıklaması!

tarafından geçilen bilgisine göre, ’nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde 4.6 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak belirledi. İzmir ve ’da da hissedilen depremin yerin 5.84 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, sabah saatlerinde Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu depremlerde can ve mal kaybı olmadığı tahmin edilirken, haberimizin içerisinden Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.2.2020 10:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Manisa’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan Manisa deprem açıklaması!

Bu gece saatlerinde Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, İstanbul'da ise 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yaşanan bu sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken, gelen son dakika bilgisine göre sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha Manisa'da meydana geldi. Yaşanan depremlerde can ve mal kaybı olmadığı tahmin edilirken, haberimizin içerisinden Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

MANİSA VE İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREMLER! KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat 03.23'de de merkez üssü Akhisar olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir'in birçok ilçesinde hissedildi.

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Son Dakika Haberi: Manisa’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan Manisa deprem açıklaması!
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