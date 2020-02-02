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özellikleri nelerdir? nedir?

Türkiye’nin ilk uçak gemisi özellikleri merak ediliyor. İstanbul Sedef Tersanesi’nde yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin amiral gözü olarak bakılan uçak gemisi 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. On binlerce vatandaş ‘’ TCG Anadolu uçak gemisinin özellikleri nelerdir?’’ sorusuna yanıt arıyor. Liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alınan ve görüntüsüyle şaşırtan geminin inşasının bu yıl sonu tamamlanması bekleniyor. Gemi yapımının bitmesiyle birlikte uçakların kalkışı kolaylaşacak. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler kullanımıyla dikkat çeken geminin son durumuna ilişkin detayları haberimizde derledik. Peki nelerdir? nedir?

Giriş Tarihi: 2.2.2020 15:56 ABONE OL
TCG Anadolu özellikleri nelerdir? İlk yerli uçak gemisi TCG Anadolu son durum nedir?

özellikleri nelerdir? Türkiye'nin gurur kaynağı olan ve görüntüsüyle dikkat çeken liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı. Tuzla Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden geminin insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor. En son havadan çekilen görüntüleri yayınlanan gemi 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak. Peki İlk yerli uçak gemisi nedir? nelerdir? İşte merak edilenler...

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TCG Anadolu özellikleri nelerdir? İlk yerli uçak gemisi TCG Anadolu son durum nedir?
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