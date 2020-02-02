TNT Kargo çalışma ve mesai saatleri: TNT Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

TNT kargo çalışma saatleri, en çok merak edilen mesai tabloları arasında yer almaktadır. Türkiye'de kargo firmaları arasında yer alan ve birçok noktada operasyon gerçekleştiren TNT Kargo'yu tercih eden vatandaşlar, TNT kargo dağıtım günleri ve çalışma saatleri ile hafta sonu açılış ve kapanış saatini araştırıyorlar. Peki, TNT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve TNT kargo dağıtım günleri ve saatleri nasıl? İşte bu kargo firması ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

TNT KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

En çok merak edilen konular arasında yer alan TNT kargo dağıtım günleri ve saatleri şu şekilde:

TNT kargo tarafundan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

TNT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR

Türkiye'de uzun süredir bilinen kargo şirketleri arasında yer alan TNT Kargo aracılığı ile kargo göndermek ya da almak isteyen vatandaşlar için TNT kargo çalışma saatleri tablosu oluşturduk. Bu tablo ile TNT kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusu da yanıtını bulmuş oluyor.

TNT Kargo, hafta içi beş gün boyunca 08.30'da açılmaktadır. Öğle arası saatleri ise 12.00 - 13.00 ile 13.00 – 14.00 arasında farklılık göstermekle beraber, şubeler kapalı kalmamaktadır.

TNT KARGO HAFTASONU ÇALIŞMA SAATLERİ

TNTKargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. TNT Kargo şubeleri hafta sonu sadece Cumartesi günü çalışmaktadır. Bunun yanında, bayram ve resmi tatil günlerinde de şubeler faaliyet göstermez. Bu yönde, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda TNT Kargo şubelerini açık bulamazsınız.

TNT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

TNT Kargo şubeleri hafta içi ile benzer şekilde hafta sonu da sabah 08.30'da açılırken hafta sonu mesaisi daha erk

Her gün dünyanın birçok noktasında insanlar ve firmalar arasında kargo taşımaktadır. TNT Kargo milyonlarca zarflı, kolili ve paletli gönderiyi alıcısına teslim ediyor.

TNT KARGO RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki resmi tatillerde TNT Kargo ve diğer tüm kargo şirketleri hizmet sağlamamaktadır.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

TNT Kargo internet sitesinde yer alan tanıtım metni şu şekilde:

Gönderinizi her nereye göndermek istiyorsanız, bize güvenebilirsiniz. Her zamanki kuryenizin kolinizi aldığı andan müşterinizin bulunduğu ülkedeki TNT kuryesi bunu teslim edene kadarki süreçte biz varız. Bunu kapıdan kapıya entegre taşımacılık ağımız sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Hatta size de online izleme hizmetlerimiz aracılığıyla gönderinizi gerçek zamanlı olarak takip etme fırsatı sunuyoruz.

Sektörünüzün veya işinizin taşıma ihtiyaçlarına kargo çözümü arayanlar, bu sayfa üzerinden çalışma saatleri hakkında bilgi alabilirler.

TNT Kargo çalışma saatleri 2020 yılı itibariyle yukarıdaki şekildedir. Saatlerde değişiklik olduğu takdirde bu haberde yer alan bilgiler güncellenmektedir. Diğer kargo firmalarının takip sitelerini ve çalışma saatlerini yaşam kategorisinde bulabilirsiniz.