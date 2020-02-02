Trafik Canavarı’na bir günde 4 kurban

BUGÜN NELER OLDU

ORDU Ünye'de, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan Ali Kansu Şen'in kullandığı otomobil, sahile uçtu. Ali Kansu Şen'in olay yerinde, yanında bulunan Metehan Zoroğlu'nun hastanede öldüğü kazada, 2 kişi de yaralandı. Adana Ceyhan'da arkadaşına tuvalet ihtiyacı olduğunu söylerek, otomobilden inen Mehtap Ateş (31) bir otomobilin çarpması sonucu parçalanarak öldü. Antalya'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.