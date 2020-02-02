Yeni evine kavuştu

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa mahallesindeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çelik ile ailesi, tedavilerinin ardından kendilerine depremde evleri yıkılmasından dolayı hak sahibi olmaları nedeniyle verilen daireye yerleşti. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Azize Çelik, depremde öncelikli olarak evi yıkılan vatandaşlara hak sahipliği çerçevesinde verilecek TOKİ bünyesindeki 400 rezerv konuttan Cumhuriyet mahallesindeki dairede yeni yaşamına başladı.Yeni evine kendisi gibi enkazdan kurtarılan eşi Cengiz, çocukları Muhammet Faruk ve Ahmet Çelik ile birlikte gelen Azize Çelik, hastaneye gelen görevlilerin kendisine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çay davetini ilettiğini söyledi. Kurum'un daveti için yola çıktıklarını anlatan Çelik, kendisinin bir evin önüne getirildiğini, daha sonra binanın 4. katındaki bir daireye çıkartıldığını kapıyı Bakan Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığını bildirdi. Çelik, Kurum ve Soylu'nun geldiği rezerv dairenin kendisine tahsis edildiğini söylediğini ifade etti. Yeni evden daha önceden haberi olmadığını Bakanlar Kurum ile Soylu'nun kendisine sürpriz yaptığını anlatan Çelik, her iki bakanın da sağlık durumunu sorduğunu, bir süre kendisiyle sohbet ettiğini anlattı. "Çok duygulandım. Hepsinden Allah razı olsun. Evimiz başımıza yıkılmıştı ama yeni bir evim oldu" diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızı ve eşi Emine Hanımı yeni evimizde ağırlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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