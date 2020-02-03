12 yıl sonra gelen dehşet ifade

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BUGÜN NELER OLDU

Ayazağa Evyap Endüstri Meslek Lisesi'nde 6 Eylül 2008'de okulun pencere tamir işlerini yapan Mehmet Eker'in yanında çalışan Güven Karakuş'un (17), camı taşırken merdivenlerde düşüp yaralandığı, iki gün sonra hastanede öldüğü iddia edilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Eker'e "taksirle ölüme neden olmaktan" 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İş Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında isegeçen 21 Mayıs'ta tanık olarak dinlenen okul aile birliği başkanı M.E.'nin olayın cinayet olduğunu öne sürmesiyle dosyayı yeniden açıldı. M.E. ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü okul müdürü H.P. ile 3'üncü kata çıkıp camları takılan sınıfa girdik. Güven tartıştığı Eker'e 'O kadar çalışan var, bütün işi tek mi yapacağım' diye soruyordu. Eker, elindeki kırmızı saplı tornavidayı Güven'in boynunun sağ tarafına sapladı. Güven'i başka yere götürdüler. Güven içeriden bağırarak 'Çok kan kaybediyorum hastaneye götürün' diye seslendi. Kilitli olan kapıyı açtım. Güven'in kaçmasını sağladım. Müdürün talimatıyla hizmetli A.T. bütün kameraları kırarak söktü."