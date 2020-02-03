Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 12 yıl sonra gelen dehşet ifade

12 yıl sonra gelen dehşet ifade

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
12 yıl sonra gelen dehşet ifade
İstanbul'da Ayazağa Evyap Endüstri Meslek Lisesi'nde 6 Eylül 2008'de okulun pencere tamir işlerini yapan Mehmet Eker'in yanında çalışan Güven Karakuş'un (17), camı taşırken merdivenlerde düşüp yaralandığı, iki gün sonra hastanede öldüğü iddia edilmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Eker'e "taksirle ölüme neden olmaktan" 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İş Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında isegeçen 21 Mayıs'ta tanık olarak dinlenen okul aile birliği başkanı M.E.'nin olayın cinayet olduğunu öne sürmesiyle dosyayı yeniden açıldı. M.E. ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü okul müdürü H.P. ile 3'üncü kata çıkıp camları takılan sınıfa girdik. Güven tartıştığı Eker'e 'O kadar çalışan var, bütün işi tek mi yapacağım' diye soruyordu. Eker, elindeki kırmızı saplı tornavidayı Güven'in boynunun sağ tarafına sapladı. Güven'i başka yere götürdüler. Güven içeriden bağırarak 'Çok kan kaybediyorum hastaneye götürün' diye seslendi. Kilitli olan kapıyı açtım. Güven'in kaçmasını sağladım. Müdürün talimatıyla hizmetli A.T. bütün kameraları kırarak söktü."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
12 yıl sonra gelen dehşet ifade
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN